أعلى معدل فصلى .. 16 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى السعودية

تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، لكنه سجل أعلى مستوى فصلي هذا العام، وفق البيانات الصادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

بلغ صافي تلك الاستثمارات 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2024 منخفضاً بنسبة 24% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي. وعلى أساس فصلي، زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بأكثر من الثلث.

تطمح المملكة وفقا للشرق فى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030. وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اعتبر خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في الرياض في سبتمبر، الماضي أن جميع المؤشرات الأساسية في ذلك الصدد تشير إلى نمو إيجابي.

الحكومة السعودية تعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية ضمن جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط. وأضاف الفالح أن الطريق لتحقيق هدف الاستثمار في عام 2030 سيكون “صعباً” لكنه “قابل للتحقيق”.

خلال العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها. وكانت وزارة الاستثمار أجرت مراجعة للبيانات مؤخراً، ورفعت قيمة الاستثمار من 19 مليار دولار، لتعكس ما وصفه الفالح بأنها منهجية تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.

كما أعلنت السعودية مؤخراً عن إجراء إصلاحات شاملة في قانون الاستثمار، بهدف تقليل الإجراءت البيروقراطية وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب بأموالهم إلى البلاد. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.