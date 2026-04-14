أعلنت شركة التكنولوجيا المالية المصرية Lucky عن إغلاق ناجح لجولة تمويل من الفئة B بقيمة 23 مليون دولار، شملت مزيجاً من الأسهم والديون

تأسست Lucky في عام 2019 على يد عيسوي، وهي منصة ائتمان استهلاكي تقدم خدمات استرداد نقدي (كاش باك)، وخطط تقسيط، وحلول تمويل مرنة.

وفي بيان صحفي، كشفت الشركة أن جولة التمويل قادها مستثمرون حاليون وجدد، من بينهم Disruptech Ventures، وDPI Venture Capital عبر صندوق Nclude، بالإضافة إلى مشاركة استراتيجية جديدة من بنك قناة السويس وOneStop.

وأضافت الشركة أن التمويل الجديد سيتم استخدامه لدعم مرحلتها التالية من النمو، مع التركيز على توسيع عروض الائتمان والتوسع في منطقة شمال إفريقيا.

كما يُتوقع أن يعزز هذا التمويل بنيتها التحتية، وترخيصها، واستعدادها التنظيمي، مع توجهها نحو التحول إلى منصة جاهزة للعمل كنيو بنك.

وقال محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة Lucky، إن الشركة أظهرت نمواً منضبطاً، وتوافقاً قوياً بين المنتج والسوق، ورؤية واضحة للشمول المالي الرقمي، مضيفاً أن هذا الاستثمار يدعم منصة مؤهلة لتكون أحد اللاعبين الرئيسيين في المرحلة القادمة من الائتمان الاستهلاكي والخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

من جانبه، قال أيمن عيسوي، الرئيس التنفيذي لشركة Lucky، إن هذه الجولة ستسمح للشركة بالتوسع بشكل مسؤول، والاستثمار في البنية التحتية، وتعميق أثرها مع قيام الجهات التنظيمية بفتح مجالات التسجيل الرقمي واعتماد أطر الدفع الحديثة في مصر والمنطقة.