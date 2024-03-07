“أرديان” تستحوذ على “كامبس بارك” لمواقف السيارات بـ850 مليون دولار

وافقت شركة الاستثمار العالمية “أرديان” (Ardian) على الاستحواذ على شركة “كامبس بارك” (CampusParc)، مالكة امتياز تشغيل مواقف السيارات طويلة الأجل في جامعة ولاية أوهايو، بحسب مصادر مطلعة.

من المقرر أن تدفع الشركة أكثر من 850 مليون دولار، بما في ذلك الديون، مقابل هذه الصفقة، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها.

تملك كل من شركة قطر للتأمين (QIC) والصندوق التقاعدي الأسترالي (Australian Retirement Trust)، الذي عرف سابقاً باسم “كيوسوبر” (QSuper) شركة كامبس بارك. وكان مالكو الشركة قد بدأوا في استكشاف عملية البيع في سبتمبر الماضي، وفقًا لما أوردته “بلومبرغ نيوز” في ذلك الوقت.

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في عام 2012، دفعت شركة قطر للتأمين 483 مليون دولار لجامعة ولاية أوهايو مقابل عقد إيجار لمدة 50 عاماً مرتبط بمواقف السيارات بالجامعة. وشركة “كامبس بارك” هي الكيان الذي يحمل عقد الإيجار.

كما تقوم الشركة القطرية بشكل منفصل باستكشاف بيع “ماس بارك”، وهي شركة مالكة لامتياز مواقف السيارات في جامعة “نورث إيسترن” في بوسطن، وفقاً لما قاله شخص مطلع على الأمر.

رفض ممثلو كل من “أرديان” وشركة قطر للتأمين والصندوق التقاعدي الأسترالي التعليق على الأمر.

لجأت بعض الكليات الأميركية إلى تأجير امتيازات مواقف السيارات للمؤسسات الاستثمارية في محاولة لدعم صناديق وقفها أو مواردها المالية بشكل عام. وتوافد مستثمرو البنية التحتية على مثل هذه الأصول بسبب خصائصها الاحتكارية وتدفقاتها النقدية المتوقعة.