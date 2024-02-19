أرباح “stc” السعودية السنوية تنمو 9.2% لكنها دون التوقعات

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية “stc” لعام 2023 بنسبة 9.2%، لتصل إلى 13.3 مليار ريال (3.55 مليار دولار أميركي)، بدعم تسجيل الشركة إيرادات بلغت 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار أميركي)، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم.

رغم ذلك، فإن نتائج الشركة سواء على صعيد الإيرادات أم الأرباح جاءت دون توقعات المحللين، حيث توقعوا تحقيق الشركة إيرادات تبلغ 73 مليار ريال. كما توقعوا أن تصل ربحية السهم إلى 2.725 ريال، مقابل 2.67 ريال الربحية المحققة في 2023.

أرجعت الشركة في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول”، النمو القياسي في إيرادات العام الماضي بنمو 7.3%، مقارنة بالعام السابق، إلى ارتفاع إيرادات العملاء، وارتفاع إيرادات وحدة النواقل والمشغلين، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة.