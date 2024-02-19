أرباح “stc” السعودية السنوية تنمو 9.2% لكنها دون التوقعات

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية “stc” لعام 2023 بنسبة 9.2%، لتصل إلى 13.3 مليار ريال (3.55 مليار دولار أميركي)، بدعم تسجيل الشركة إيرادات بلغت 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار أميركي)، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم.
رغم ذلك، فإن نتائج الشركة سواء على صعيد الإيرادات أم الأرباح جاءت دون توقعات المحللين، حيث توقعوا تحقيق الشركة إيرادات تبلغ 73 مليار ريال. كما توقعوا أن تصل ربحية السهم إلى 2.725 ريال، مقابل 2.67 ريال الربحية المحققة في 2023.
أرجعت الشركة في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول”، النمو القياسي في إيرادات العام الماضي بنمو 7.3%، مقارنة بالعام السابق، إلى ارتفاع إيرادات العملاء، وارتفاع إيرادات وحدة النواقل والمشغلين، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة.
ارتفاع إيرادات التمويل
أوصى مجلس إدارة الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية بتوزيع ريال واحد كأرباح نقدية إضافية على المساهمين عن العام الماضي، بإجمالي 4.98 مليار ريال، كما أوصى بتوزيع 0.4 ريال للسهم بإجمالي 1.99 مليار ريال عن الربع الأخير من العام الماضي لوحده. لتصل بذلك الأرباح الموزعة في 2023 إلى 2.6 ريال عن كل سهم، أي بارتفاع 60% عن الأرباح الموزعة العام السابق.
كما ارتفعت إيرادات التمويل بمبلغ 910 ملايين ريال، وسجلت الشركة مكاسب أخرى بمبلغ 1.08 مليار ريال، ناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر بمبلغ 1.3 مليار ريال.
وساهم ارتفاع إيرادات الشركة والاستثمار في مجالات جديدة بزيادة المصاريف التشغيلية بنحو 1.3 مليار ريال. ففي سبتمبر الماضي، استكملت شركة الاتصالات السعودية صفقة الاستحواذ على 9.9% من شركة الاتصالات الأوروبية “تليفونيكا”بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار يورو (8.5 مليار ريال).