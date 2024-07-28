أرباح ينساب السعودية تقفز 720%

قفزت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات السعودية 720% خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، لتناهز 225 مليون ريال. بينما توقّع المحللون الذين تتابعهم “بلومبرغ” أن تبلغ أرباح الشركة 100.5 مليون ريال.

وفق إفصاح اليوم على “تداول السعودية”، يعود سبب ارتفاع الأرباح الصافية بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع الإيردات 25% إلى 1.65 مليار ريال، نتيجة ارتفاع متوسط أسعار بعض المنتجات، وزيادة الكميات المنتجة والمبيعة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبالنسبة للنصف الأول من 2024، حققت الشركة إجمالي أرباح صافية 324 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 342 مليون ريال للفترة عينها من العام الماضي. مع الإشارة إلى توقف جميع مصانع الشركة لإجراء اعمال الصيانة الوقائية من 10 يناير إلى 2 مارس 2023.