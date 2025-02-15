أرباح “موانئ أبوظبي” ترتفع 416%

ارتفع صافي ربح مجموعة “موانئ أبوظبي” بنسبة 416% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 383 مليون درهم، مدفوعاً بإجراء الشركة لاستحواذين كبيرين واستفادتها من أزمة الشحن في البحر الأحمر.

حققت الشركة إيرادات 4.5 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024، بزيادة سنوية 28%، بحسب بيان النتائج المالية المنشور على موقع سوق أبوظبي المالي اليوم الجمعة. كانت هذه الإيرادات متماشيةً مع التوقعات بعكس الأرباح الصافية (العائدة لمالكي الشركة) التي جاءت أقل من التوقعات بنسبة 9.4%.

قال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، في البيان: “استكمال عمليات الدمج والاستحواذ حقق لنا مستوى جيداً من الكفاءة”. كما أبرمت الشركة 3 اتفاقيات امتياز لمحطات سفن سياحية في مصر لمدة 10 أعوام مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.

الربح الصافي للمجموعة خلال العام بأكمله زاد بنحو 24% على أساس سنوي إلى 1.33 مليار درهم في عام 2024، وكان ذلك مدفوعاً بـ”الأداء التشغيلي القوي”، بحسب البيان، لكنها تبقى أقل من توقعات المحللين البالغة 1.41 مليار درهم.

في المقابل، تفوقت الإيرادات السنوية على توقعات المحللين حيث ارتفعت 48% على أساس سنوي إلى 17.29 مليار درهم، مدفوعةً “بمساهمة عمليات الدمج والاستحواذ وتسجيل نمو عضوي مزدوج الرقم على امتداد القطاعات الخمسة ضمن أعمال المجموعة”، وفقاً للبيان.