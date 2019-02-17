أرباح منازل العقارية تنمو بشكل طفيف في 2018

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أظهرت النتائج المالية لشركة “منازل العقارية”، المدرجة فى سوق أبوظبي المالى، تحقيق 8.4 % نمواً بصافي أرباحها  سنوية عن العام 2018، مقارنة بأرباح عام 2017.

 وعن صافي أرباح الشركة فى عام 2018، بلغت 239.10 مليون درهم، مقابل نحو 220.55 مليون درهم في عام 2017.

وزادت الايرادات بنحو 13%، خلال العام الماضي، إلى 974.74 مليون درهم، مقابل 861.87 مليون درهم فى عام 2017.

وخلال العام الماضى، حققت سهم الشركة  ربح بلغ 9.2 فلس مقارنة بربح 8.5 فلس للسهم الواحد في عام 2017.

وخلال العام الماضى، حققت الشركة 7% نمواً بصافي أرباحها السنوية إلى 220.6 مليون درهم بنهاية 2017، مقارنة بأرباح قدرها 206.5 مليون درهم  خلال نفس الفترة من عام 2016.

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Tags:#أرباحمنازل العقارية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الاقتصادية بموقع مجلة أموال

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