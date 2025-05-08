أرباح قياسية لطيران الإمارات تتجاوز 5.2 مليار دولار

أعلنت شركة طيران الإمارات تحقيق أرباح قياسية بلغت 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024-2025، بنمو 11% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة أعداد الركاب وارتفاع السعة التشغيلية، رغم الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار صرف العملات وتراجع قيمتها في بعض الأسواق الرئيسية.

وجاءت هذه النتائج ضمن أداء قوي لـ”مجموعة الإمارات” التي تضم إلى جانب طيران الإمارات شركة “دناتا”، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 20.5 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، وارتفعت إيراداتها بنسبة 6% لتصل إلى 145.4 مليار درهم (39.6 مليار دولار)، بحسب بيان صحفي صدر اليوم الخميس.

الشيخ أحمد بن سعيد: “القدرة على التكيّف وسط التحديات”

وفي تعليقه على النتائج، أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الشركة واثقة من قدرتها على مواجهة تقلبات سوق السفر خلال السنة المالية الجارية التي بدأت في أول أبريل، مشيرًا إلى أن القطاع اعتاد التكيّف مع المتغيرات الديناميكية للأسواق، وأضاف:

“بينما تشهد بعض الأسواق تقلبات ناجمة عن تحديات في التجارة وقيود السفر، فإن ما يميزنا هو قدرتنا على التكيّف والمضي قدماً وسط التحديات المتغيرة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاوف متصاعدة من تبعات الحرب التجارية وتقييد الهجرة، خاصة من جانب الولايات المتحدة، ما قد ينعكس على حركة السفر والسياحة الدولية.

نمو الشحن الجوي والتوسع في الأسطول

في جانب الشحن الجوي، حققت “الإمارات للشحن الجوي” إيرادات بلغت 16.1 مليار درهم (4.4 مليار دولار)، بما يمثل 13% من إجمالي إيرادات الشركة، مع ارتفاع حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري بنسبة 10%، ما يعكس عودة السوق لمستويات ما قبل الجائحة.

كما زادت إيرادات طيران الإمارات الكلية بنسبة 6% إلى 127.9 مليار درهم (34.9 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع الطلب على السفر، حيث نقلت الشركة 53.7 مليون راكب بزيادة 3% عن العام السابق، رغم خسارة بقيمة 718 مليون درهم (196 مليون دولار) نتيجة فروق أسعار الصرف.

وبلغت السعة التشغيلية الإجمالية (ركاب وشحن) 60 مليار طن كيلومتري، بارتفاع 4%، لتقترب من مستويات ما قبل كوفيد-19.

استثمار في المستقبل وتوسعة الأسطول

في إشارة واضحة إلى التفاؤل بشأن مستقبل السفر الجوي، كشفت طيران الإمارات عن خطة توسعية كبيرة تشمل إضافة 16 طائرة إيرباص A350 و4 طائرات شحن بوينغ 777 خلال العام المالي الجاري، ضمن خطة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار لتحديث الأسطول.

كما رفعت الشركة عدد الطائرات المدرجة في برنامج التحديث إلى 219 طائرة، في حين بلغ إجمالي الطائرات الجاري تسليمها ضمن سجل الطلبيات 314 طائرة، من بينها:

61 طائرة إيرباص A350

205 طائرات بوينغ X777

35 طائرة دريملاينر 787

13 طائرة شحن F777

وتجري الشركة حاليًا مفاوضات لشراء طائرات جديدة، وفق ما أعلنه الشيخ أحمد في تصريحات سابقة، تأكيدًا لنية الشركة توسيع حضورها العالمي وتعزيز قدراتها التشغيلية.