أرباح طيران الإمارات ترتفع 63% إلى 4.7 مليار دولار

ارتفعت أرباح “مجموعة الإمارات” السنوية بنسبة 71%، بدعم من شركة “طيران الإمارات” التي قفزت مواردها عقب زيادة في سعتها للركاب والبضائع.

المجموعة التي تضم إلى جانب طيران الإمارات شركة “دناتا”، والمملوكة لحكومة دبي، بلغت أرباحها 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024، وفق بيان صحفي اليوم الاثنين. وصعدت إيراداتها 15% إلى 137.3 مليار درهم (37.4 مليار دولار).

وبلغ إجمالي أرباح المجموعة خلال العامين الماضيين 29.6 مليار درهم، متجاوزة خسائر فترة الجائحة البالغة 25.9 مليار درهم خلال الفترة بين 2020 و2022.

طيران الإمارات

كانت حصة الأسد من الأرباح لشركة “طيران الإمارات”، التي قفزت أرباحها بنسبة 63% على أساس سنوي إلى 17.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار).

قالت الشركة في بيانها إن السعة الإجمالية لشركة طيران الإمارات من الركاب والشحن بنهاية السنة المالية 2023/ 2024 بنسبة 20% لتواصل التعافي إلى مستويات قريبة لما قبل الجائحة.

ومع نهاية شهر مارس 2024، بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول طيران الإمارات 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.1 سنوات.

وبلغ إجمالي سجل طلبيات طيران الإمارات 310 طائرات، بعد إعلانها عن طلبيات بقيمة 58 مليار دولار لشراء 110 طائرات إضافية من طراز بوينغ 777 و787 وإيرباص A350 خلال معرض دبي للطيران 2023. وستحل هذه الطائرات عريضة البدن من الجيل الجديد محل الطائرات العاملة حالياً لدعم خطط النمو المستقبلية، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.

وتأثرت ربحية الشركة سلبياً بنحو ملياري درهم، نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات وانخفاض قيمة العملة في بعض الأسواق الرئيسية للناقلة، مثل الروبية الباكستانية والجنيه المصري والروبية الهندية.

كانت القفزة الأكبر في الأرباح لصالح شركة داناتا، التي نمت بنسبة 330% إلى 1.4 مليار درهم، بدعم من نمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم. وساهمت عمليات دناتا الدولية بنسبة 75% من إيراداتها.