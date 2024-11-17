أرباح “طلعت مصطفى” تقفز 138% في الربع الثالث بدعم من الفنادق

قفزت أرباح مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، 138% على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام إلى 2.7 مليار جنيه، بدعم من الإيرادات القوية لقطاع الفنادق.

المجموعة عزت، في إفصاح على بورصة مصر اليوم، زيادة الأرباح إلى الإيرادات القوية من قطاع الفنادق وفروق العملة.

تُعد مجموعة “طلعت مصطفى” أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، ولديها محفظة من الأراضي بمساحة 74 مليون متر مربع. ومن أبرز مشاريعها قيد التطوير في البلاد “مدينتي”، و”الرحاب”، و”سيليا” في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع “نور” شرق العاصمة القاهرة.

بمستهل تداولات اليوم في بورصة مصر، تراجع سهم المجموعة 1.3%، قبل أن يعوّض جزءاً من خسائره ليغلق عند 60.7 جنيه، بانخفاض 0.46% عن إغلاق الأسبوع الماضي.