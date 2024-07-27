أرباح ديار للتطوير العقاري ترتفع 86% بالربع الثانى

ارتفعت أرباح شركة ديار للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 41% من بنك دبي الإسلامي، إلى 188.7 مليون درهم (4.31 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 118.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 153% ليصل إلى 71.4 مليون درهم مقابل 28.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2023.

كما يعود إلى ارتفاع أرباح الحصة من نتائج مشروع مشترك وشركة شقيقة بنسبة 96% لتصل إلى 49 مليون درهم، مقارنة بـ 25 مليون درهم بنهاية نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع دخل التمويل بنسبة 47% ليصل إلى 14 مليون درهم مقارنة بـ 9.5 مليون درهم بنهاية نفس الفترة المماثلة من عام 2023.