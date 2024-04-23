أرباح “دبي الإسلامي” الفصلية ترتفع إلى 1.6مليار درهم

حقق بنك دبي الإسلامي، نمواً بنسبة 10.5% في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بدعم ارتفاع الإيرادات وتراجع رسوم انخفاض القيمة، والتوسع في التمويلات الجديدة والصكوك، متخطياً بدء تطبيق ضريبة الشركات على إيراداته، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك اليوم.

سجل أكبر بنك إسلامي في الإمارات، صافي ربح فصلي بلغ 1.66 مليار درهم (450 مليون دولار أميركي)، من إيرادات تجاوزت 5.6 مليار درهم بنمو سنوي 26.5%، وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 40% إلى 299 مليون درهم.

سدد البنك المدرج في سوق دبي المالي، 186 مليون درهم ضريبة على الدخل، مقارنة بـ11 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

فرضت الإمارات العام الماضي ضرائب بواقع 9% على الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تزيد على 375 ألف درهم (102 ألف دولار). ولا تنطبق على الأعمال التي تجري داخل “المناطق الحرة.

بلغت أرباح البنك، خلال الربع الأول من العام الماضي، 1.5 مليار درهم من إيرادات جاوزت 4.4 مليار درهم.