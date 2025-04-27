أرباح “تداول” السعودية تهبط 40% فى الربع الأول

تراجعت أرباح مجموعة تداول السعودية بأكثر من 40% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نحو 120.5 مليون ريال.

أرجعت المجموعة، المشغل الرئيسي للأسواق المالية السعودية، هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15%، نتيجة انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، بالتزامن مع هبوط قيم التداول في السوق بنسبة 33.8%. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض تم تعويضه جزئياً عبر نمو إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 17.3%.

في المقابل، ساهمت المصاريف التشغيلية في الضغط على الأرباح، حيث زادت بنسبة 13% على أساس سنوي. وعزت الشركة هذه الزيادة إلى استراتيجيات التوسع والنمو المستقبلية، والتي انعكست في ارتفاع تكاليف القوى العاملة نتيجة التوسع في عدد الموظفين، إضافة إلى زيادة نفقات صيانة الأنظمة.