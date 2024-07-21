أرباح “تداول السعودية” تنمو 55.7% بدعم من زيادة الإيرادات

ارتفعت أرباح “مجموعة تداول السعودية” للربع الثاني من العام الجاري بنسبة 55.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 163.8 مليون ريال.

المشغل الرئيسي لسوق الأسهم في المملكة، أرجع في إفصاح نُشر على موقع السوق المالية السعودية سبب نمو الأرباح الأساسي إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 31.6% لتصل إلى 353.4 مليون ريال، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول.

في المقابل، أوضحت “تداول السعودية” أن المصاريف التشغيلية نمت 23.6% للفترة عينها، متأثرةً بارتفاع التكاليف المرتبطة بالاستحواذ على حصة 51% من شركة شبكة مباشر المالية. إلى جانب ارتفاع تكاليف القوى العاملة مدفوعة بالزيادة في أعداد الموظفين وفقاً لخطة نمو المجموعة، وارتفاع تكاليف صيانة الأنظمة، وزيادة تكاليف الاستهلاك والإطفاء.

على صعيد الأداء النصفي، نمت أرباح المجموعة إلى 365.4 مليون ريال خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، أي بنسبة 86.4% على أساس سنوي. في حين بلغت المصاريف التشغيلية 403.1 مليون ريال، بزيادة نسبتها 22.9%.