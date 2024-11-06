أرباح “السعودية للكهرباء” ترتفع 18% مع نمو الإيرادات

أعلنت “الشركة السعودية للكهرباء” ارتفاع أرباحها الصافية 18% على أساس سنوي في الربع الثالث مدعومة بنمو الإيرادات وزيادة قاعدة العملاء وتطوير مشاريع جديدة.

بلغت الأرباح 6.9 مليار ريال تقريباً في الشهور الثلاثة حتى نهاية سبتمبر بفضل ارتفاع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة وإيرادات إنتاج الكهرباء ونمو قاعدة المشتركين إلى جانب إيرادات جديدة من تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، وفقاً لبيان على موقع البورصة السعودية.

كما أشارت الشركة إلى تأثر الربع المقابل من العام الماضي بتسجيل مصروف غير متكرر أدى لانخفاض بند صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى.

وزادت إيرادات الشركة 19% تقريباً إلى 28.3 مليار ريال.