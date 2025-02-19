أرباح “الاتحاد للطيران” السنوية ترتفع بنحو ثلاثة أضعاف

زادت أرباح شركة “الاتحاد للطيران” بأكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي إلى 476 مليون دولار بدعم من إيرادات المسافرين وعمليات الشحن، في ظل ترقب الأسواق للطرح العام الأولي المحتمل من شركة الطيران الإماراتية الذي قد يجمع حوالي مليار دولار.

بلغت إيرادات “الاتحاد للطيران” المملوكة لصندق الثروة السيادي “القابضة” (ADQ) بأبوظبي، 6.9 مليار دولار بارتفاع 25% بدعم من إيرادات الركاب المسافرين بقيمة 5.7 مليار دولار، وعمليات الشحن التي بلغت 1.1 مليار دولار، مع تحسن في كفاءة التشغيل، حسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الأربعاء

تتأهب شركة “الاتحاد للطيران” لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ربما هذا الشهر، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للمجموعة أنطونوالدو نيفيس في وقت سابق من فبراير الجاري.

“أستطيع أن أقول إن الاتحاد جاهزة.. أي شركة طيران في العالم لديها الطموح للنمو وأن تكون مؤثرة، تحتاج لأن تطرق مصادر مختلفة لرأس المال” بحسب ما قاله نيفيس في مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز”.

وفي الشهر الماضي، أفادت وكالة “رويترز” بأن “الاتحاد للطيران” بدأت بالتواصل مع المستثمرين تحضيراً لبيع حصة بها مستهدفة جذب مستثمرين محليين ودوليين على حد السواء، لتصبح “الاتحاد للطيران” أول شركة طيران خليجية تطرح أسهمها منذ إدراج “الجزيرة للطيران” الكويتية في عام 2008. وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد تجمع مليار دولار، مما يشير إلى قيمة إجمالية عند الطرح ستصل إلى قرابة خمسة مليارات دولار.