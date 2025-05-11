أرباح أرامكو السعودية الفصلية تتراجع 4.6%

تراجعت أرباح شركة “أرامكو السعودية” خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.6% إلى 97.54 مليار ريال، وسط زيادة في تكاليف التشغيل واستمرار تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، كانت الأرباح المحققة أعلى من التوقعات البالغة 94.119 مليار ريال.

جاء ذلك مقابل ارتفاع إيرادات الشركة، التي تُعد أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 405.65 مليار ريال، وهي أدنى من توقعات المحللين البالغة 409.742 مليار ريال.

عزت الشركة ارتفاع إيراداتها إلى زيادة الكميات المباعة من الغاز، والمنتجات المكررة، والكيميائية، بالإضافة إلى ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام. وقد قابَل ذلك جزئياً انخفاض في أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وفق إفصاح الشركة الصادر اليوم الأحد.

رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، قال إن أسواق الطاقة العالمية تأثرت خلال الربع الأول بعوامل مرتبطة بتغيرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر ذلك على أسعار النفط.

ومع ذلك، أشار إلى أن الأداء المالي القوي لأرامكو، أظهر المزايا التي تتمتع بها، والمتمثلة في التكاليف المنخفضة لأعمالها وتركيزها على الكفاءة والتقنيات المتقدمة.