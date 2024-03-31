أرباح “أجيليتي” الكويتية تقفز 23% وسط نمو العمليات التشغيلية

ارتفع صافي الأرباح السنوية لشركة “أجيليتي” للمخازن العمومية الكويتية بنسبة 23% إلى 83.57 مليون دينار في العام الماضي، بحسب إفصاح للشركة على موقع سوق الأسهم الكويتي يوم الأحد.

أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو العمليات التشغيلية، حيث صعدت الإيرادات نتيجة انتعاش الأعمال الأساسية للشركة، وكذلك بفضل إدراج نتائج الشركات التي تم الاستحواذ عليها في 2022، وأهمها شركة “مينزيز”.

وبحسب إفصاح الشركة، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 57%، لتسجل بنهاية العام الماضي 1.353 مليار دينار كويتي.

جدير بالذكر أن “أجيليتي”، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، تعمل في 5 قطاعات من خلال 5 شركات، تشمل الخدمات اللوجستية والتخزين وخدمات الطيران والمشتقات النفطية، إضافةً إلى الاستثمار في مجال التقنية.