أرباح ” أبوظبي الأول” تتجاوز التوقعات إلى 4.5 مليار دولار

حقق أكبر بنك من حيث القيمة السوقية في دولة الإمارات، أرباحاً أفضل من التوقعات خلال 2023، بدعم رئيسي من الدخل من الفوائد والإيرادات التشغيلية.

بلغت أرباح “بنك أبوظبي الأول” الصافية 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، بنمو نسبته 22% على أساس سنوي، فيما اقترح مجلس إدارته صرف أعلى توزيعات أرباح نقدية منذ عام 2020، بحسب ما جاء في بيان أصدره البنك اليوم الخميس.

كانت التوقعات تشير إلى تحقيق البنك أرباحاً بقيمة 15.74 مليار درهم في 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ طحنون بن زايد في البيان: “تماشياً مع التزامنا بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين على المدى الطويل، يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بإجمالي 7.8 مليار درهم (تعادل 50% من الأرباح) لعام 2023، بقيمة 71 فلساً للسهم الواحد، وهي أعلى توزيعات أرباح منذ عام 2020”.