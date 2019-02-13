أرباحها ترتفع إلى 6.8 مليار درهم …كيف تخطط اتصالات لقيادة المستقبل الرقمى ؟

يسلط ارتفاع أرباح اتصالات الإمارات والتى بلغت8.6 مليار درهم بنهاية عام 2018 , مزيداً من الضوء على استارتيجية الشركة محليا وعلى صعيد العمليات الدولية

وارتفعت أرباح شركة “مجموعة الإمارات_للاتصالات “، إلى 8.6 مليار درهم (0.99 درهم/للسهم) بنهاية عام 2018، بنسبة 2.4% عن النتائج المحققة خلال نفس الفترة من عام 2017.وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الإيرادات خلال العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى زيادة الإيرادات من العمليات الدولية والأداء القوي للقطاعات الثابتة في عمليات دولة الإمارات.وارتفعت الإيرادات الموحدة لمجموعة اتصالات للعام 2018 بنسبة 1.4% (0.7 مليار درهم) لتصل إلى 52.4 مليار درهم بالمقارنة بالسنة السابقة.

قائمة الدخل الفترة 2017 2018 التغير الإيرادات (مليون درهم) 51636 52388 + 1 % الربح الصافي (مليون درهم) 8412 8615 + 2 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 8696.75 8696.75 — ربح السهم (درهم/للسهم) 0.97 0.99 + 2 %

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ” اتصالات الإمارات ” منذ بداية عام 2016 الفترة الإيرادات(مليون درهم) الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(درهم/للسهم) 2016 الربع الأول 2016 12852.6 2000.7 0.23 الربع الثاني 2016 13325.6 2314.9 0.27 الربع الثالث 2016 13244.4 1870.1 0.22 الربع الرابع 2016 12937.4 2235.5 0.26 2017 الربع الأول 2017 12464.0 2104.6 0.24 الربع الثاني 2017 12830.5 1970.0 0.23 الربع الثالث 2017 12889.5 2377.3 0.27 الربع الرابع 2017 13481.3 1960.1 0.23 2018 الربع الأول 2018 13104.4 2112.3 0.24 الربع الثاني 2018 13098.9 2199.2 0.25 الربع الثالث 2018 13150.5 2282.0 0.26 الربع الرابع 2018 13034.2 2021.5 0.23

محفظتها التجارية تتخطى حاجز الـ 10 مليارات دولار

وحصدت مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات” – التي تتواجد في 15 دولة – اليوم لقب “محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل وكالة “براند فاينانس” العالمية وذلك عن قيمة محفظتها التجارية التي تتخطى حاجز الـ 10 مليارات دولار .

وتضم ” اتصالات” تحت مظلتها عددا من العلامات التجارية مثل ” اتصالات مصـر واتصالات أفغانستان وموبايلي في المملكة العربية السعودية واتصالات المغرب يوفون”Ufone”وPTCL في باكستان” وشهدت المجموعة نموا بقيمة العلامة التجارية بنسبة وصلت إلى 8% مقارنة مع العام الماضي.

وأعرب المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة “اتصالات” عن فخره بهذا الإنجاز الهام باعتبار العلامة التجارية لمجموعة اتصالات الأعلى قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز الـ 10 مليارات دولار.

ومع تواجد المجموعة في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ووصول عدد المشتركين لأكثر من 140 مليون مشترك تواصل “اتصالات” جهودها الحثيثة لتعزيز الولاء للعلامة التجارية علاوة على دورها الفاعل في تمكين القدرات الرقمية في معرض “إكسبو 2020 دبي” باعتبارها شريك الاتصالات الرسمي للمعرض حيث تعمل الشركة على تهيئة منطقة الحدث العالمي لتكون واحدة من أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على وجه الأرض لإثراء تجربة 25 مليون زائر متوقع وذلك من خلال تمكين التقنيات المتطورة وخدمات الجيل الخامس على أرض الحدث

استراتيجية جديدة لتحقيق الاستفادة من الثورة الرقمية الحالية

وفي إطار السعي لتحقيق الاستفادة من الثورة الرقمية الحالية، تواصل «اتصالات» عملية الانتقال من مشغل الاتصالات التقليدي إلى مقدم خدمات الحلول المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, تتبنى اتصالات استراتيجية جديدة التي تتبعها المجموعة لقيادة المستقبل الرقمي من خلال الارتكاز على عوامل رئيسية تتمثل في نمو الإيرادات وتطوير القدرة الرقمية وتحسين تجربة العملاء بالإضافة إلى تحسين الكفاءات، وتحقيق فرص نمو من خلال مراقبة المشغلين القياديين في مناطق جغرافية مستهدفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.

ويتماشى ذلك مع احتياجات العملاء فيما يتعلق بعملية الرقمنة الثابتة في جميع أسواق مجموعة اتصالات، لذا تم وضع رؤية شاملة وقوية ومتجددة رقمية بما يرسخ المكانة القيادية للمجموعة في هذا المجال حيث تتبع عملية تحول كبير من خلال العمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية وهي: إعادة تشكيل أنماط حياة العملاء، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي للأعمال، وتعزيز تنافسية الدول التي تعمل فيها المجموعة.

المجموعة ستتمكن من خلال هذه الرؤية الجديدة من اتباع نظام رقمي يتماشى مع الاتجاه الاستراتيجي لكافة الشركات العاملة بما يحقق الاستفادة القوي من فرص النمو في المستقبل. وبين التقرير أن اتصالات تواصل تقديم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لجميع الشركات العاملة سعياً للحفاظ على مكانتها السوقية وتعزيزها من خلال حماية أعمالها الرئيسية وتحسين قدرتها الرقمية.

تركيز المجموعة سيصب على تحقيق التميز في المبيعات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات (شبكة الإنترنت)، وعمليات الشراء، وإدارة الشؤون التنظيمية، كما ستعمل المجموعة تحديداً على إدارة تجارب العملاء لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين القنوات الرقمية والتقليدية من أجل الوصول إلى تجربة شاملة حقيقية.

وبشأن تطوير مجال تبادل الأعمال المؤسساتي، تعمل «اتصالات» على تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص الرقمية ويتجلى هذا في عدة أمور من بينها إنشاء وحدة اتصالات رقمية مخصصة لها تقود عملية التحول الرقمي من خلال تمكين الشركات والحكومات للوصول إلى حلول أكثر ذكاءً. وأصبحت هذه الوحدة المساهم الأكبر في النمو التدريجي للإيرادات الخاصة بعمليات التشغيل في شركة «اتصالات» الإمارات.

عملية تطبيق الرؤية الجديدة وتنفيذ الاستراتيجية ذات الصلة تتطلب وجود قدرات عالية مع تطوير الكفاءات، لذلك ستركز المجموعة على إسراء وتطوير الثقافة الرقمية، وتعزيز التعاون داخلها وبين الشركات العاملة، واتباع سياسة فعالة في تعاقب الإدارات، وتسهيل عملية التطوير والحفاظ على المواهب الموجودة، واتخاذ إجراءات قوية وفعالة للحصول على مواهب جديدة سعياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعالم الرقمي.

تتبني مجموعة «اتصالات» سلسلة من أدوات الابتكار المفتوح مثل استكشاف مراكز الابتكار العالمية الكبيرة، والعمل المكثف مع الشركاء المتخصصين في النظام البيئي، بما في ذلك المشروعات الناشئة والمحافظة على معرفة وسائل الاستثمار المختلفة سعياً لتحقيق الأهداف الطموحة للمجموعة في أقرب وقت ممكن.

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