“أرامكو” تعتزم توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار عن الربع الأول

تعتزم شركة “أرامكو” توزيع أرباح قيمتها 31 مليار دولار على الحكومة السعودية والمستثمرين الآخرين رغم تراجع الأرباح، فيما تستمر تحديات عجز الموازنة التي يواجهها اقتصاد المملكة.

أعلنت “أرامكو” التي تعد أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم عن القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح، بما يشمل بنداً خاصاً، عن الربع الأول من العام الجاري. ولفتت الشركة إلى أن توزيعات الأرباح التي سيحصل عليها المستثمرون والحكومة السعودية في العام الجاري ستتجاوز مثيلتها في 2023، ما سيساعد في تمويل بعض خطط الإنفاق الضخم للمملكة، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد بمنأى عن النفط.

تتزايد أهمية توزيعات الأرباح السخية التي تسددها “أرامكو” لدى السعودية، في ظل استمرار أسعار النفط أدنى من المستويات التي تحتاجها الدولة الخليجية لموازنة موازنتها، إذ يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تنفيذ مشروعات باهظة التكلفة، مثل مشروع “نيوم” المستقبلي، ويراهن بشكل كبير على السياحة، ويسعى إلى الاستحواذ على حصص في بطولات ودوريات رياضية، في إطار جهوده لتحويل اقتصاد البلاد. كما واصلت كبرى شركات النفط العالمية، مثل “شل”، الاهتمام برد الأموال إلى المساهمين.