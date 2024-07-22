أرامكو تسعى للمشاركة في مشروع لضغط الغاز بقيمة 2.24 مليار دولار

وقعت شركة “أرامكو السعودية” خطاب نوايا غير ملزم للمشاركة في تحالف بقيادة شركة “تكنيكاس ريونيداس” (Tecnicas Reunidas) الإسبانية، و”سينوبك” (Sinopec) الصينية يهدف إلى تطوير ثلاث محطات لضغط الغاز، وفق إفصاح صادر عن الشركة الإسبانية اليوم الاثنين.

سيجرى إنشاء المحطات في “الجافورة”، وهو أكبر حقل غاز غير تقليدي في السعودية، وتمتلك “تكنيكاس ريونيداس” 60% في التحالف المشترك، بينما تمتلك “سينوبك” النسبة المتبقية.

إذا تم التوقيع على المشروع بين “أرامكو” والتحالف؛ ستبلغ القيمة الإجمالية التقريبية للمشروع 2.24 مليار دولار، ستمتلك “تكنيكاس ريونيداس” 60% منه. وسيتطلب تنفيذه حوالي 44 شهراً وعمل أكثر من 400 مهندس، العديد منهم متخصصون في العمليات الكيميائية، بحسب الإفصاح.

ويشير خطاب النوايا أيضاً إلى احتمال القيام بأعمال تركيب وصلة كهرباء بقوة 230 كيلوفولت في منطقة محطة الغاز الفرعية، بالإضافة إلى تحسين نظام ضخ المياه.