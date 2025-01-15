“أرامكو” تخطط لمشروع مشترك للتعدين مع “معادن” يدعم تحول الطاقة

وقعت “أرامكو” السعودية، اتفاقاً أولياً مع شركة “التعدين العربية السعودية” (معادن) للتخطيط لتأسيس مشروع مشترك للتنقيب عن المعادن وتعدينها في المملكة، بحسب بيان صحفي صادر عن شركة الطاقة العملاقة اليوم الأربعاء.

المشروع سيركز على المعادن المرتبطة بتحوّل الطاقة، بما في ذلك استخراج الليثيوم من الرواسب عالية التركيز، وتطوير التقنيات الفعالة من حيث التكلفة للاستخلاص المباشر لليثيوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري لليثيوم بحلول عام 2027.

جاء الإعلان عن المشروع المقترح، الذي يخضع لشروط الإغلاق، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة، خلال مؤتمر التعدين الدولي الرابع المقام في الرياض، بحسب البيان.

تتوقع “أرامكو” أن يستفيد المشروع من خبراتها في استخدام البنية التحتية، وريادتها في مجال أعمال الحفر، فضلًا عن أكثر من 90 عاماً من البيانات الجيولوجية في منطقة أعمالها، كما سيوسع قدراتها في قطاع التعدين. ونوهت إلى أنها حددت كجزء من أعمالها عدة مناطق ذات تركيز عالٍ من الليثيوم في المملكة بما يصل إلى 400 جزء في المليون.

ويُعد الليثيوم عنصراً أساسياً للإنتاج في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة.