“أرامكو” تخطط للتوسع بمحطات الوقود البحرية في السعودية

تعتزم شركة أرامكو السعودية توسيع نطاق استثماراتها في محطات الوقود البحرية بناءً على تقييم نتائج وكفاءة الأداء التشغيلي لمشروع محطة “أرامكو مارينا” على سواحل البحر الأحمر، وفق ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”.

وقد افتتحت الشركة في التاسع من مارس الحالي محطة “أرامكو مارينا” كأول محطة بحرية لها في المملكة العربية السعودية، والتي تعكس الهوية الجديدة لعلامة الشركة التجارية، حيث توفر المحطة الوقود لليخوت والقوارب في نادي اليخوت بجدة على سواحل البحر الأحمر، وذلك بتزامن مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

وأفادت “أرامكو” السعودية لـ”الاقتصادية” بأنها تسعى إلى زيادة حصتها السوقية في قطاع التجزئة في المملكة، من خلال جهودها المستمرة في تخطيط شبكات ومواقع المحطات، بما في ذلك المحطات البحرية، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع بشكل مفصل.

وقد شهدت أرباح “أرامكو” انخفاضًا بنسبة 24.71% خلال عام 2023 لتبلغ 454.76 مليار ريال، مما جعلها أقل من التوقعات بشكل طفيف، فيما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 17.6% لتصل إلى حوالي 1.65 تريليون ريال

أكدت الشركة أن لديها استراتيجية واضحة وفعّالة في مجال سوق تجزئة الوقود، والتي تعتبر تمديدًا لاستراتيجيتها في سلسلة القيمة بقطاعي التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي. تتمثل أهم جوانب هذه الاستراتيجية في نشر علامات الشركة التجارية، بما في ذلك إنشاء محطات خدمات بيع الوقود بالتجزئة وتمكين توفير منتجات الوقود المختلفة، مثل البنزين والديزل، في الأسواق العالمية المستهلكة.

تضمّ المحطة الجديدة للشركة في نادي اليخوت بجدة الديزل والبنزين 95، وتبلغ طاقتها التشغيلية 65 مليون لتر سنويًا، وتخدم مجموعة متنوعة من اليخوت، بما في ذلك اليخوت التي تصل مقاساتها إلى 120 مترًا، بالإضافة إلى القوارب والدبابات البحرية، وتعمل المحطة على مدار 12 ساعة يوميًا.

أعلنت الشركة أيضًا عزمها تعزيز أعمالها في قطاع تجزئة الوقود في المناطق التي تشهد نموًا مرتفعًا وفي الأسواق التي توفر البيئة المناسبة لنشر علاماتها التجارية وتعزيز وضع منتجاتها.

في بداية هذا الشهر، أكملت “أرامكو” عملية الاستحواذ على 100% من شركة “إسماكس” للتوزيع، والتي تعمل في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي. يُعتبر هذا الاستحواذ أول استثمار للشركة في أعمال التجزئة في أميركا الجنوبية، والذي يدعم هدف الشركة الاستراتيجي في تعزيز سلسلة قيمتها في قطاعي التكرير والكيميائيات والتسويق