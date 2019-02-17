أرامكو: الشراكة مع “توتال” ستضخ استثمارات بمليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن اتفاقية الاستثمار ات المتوقعة مع توتال شراكة بالمناصفة (حصة كل شركة 50%) في الاستحواذ على شركة تسهيلات للتسويق “سهل”.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان “أرامكو” و”توتال” على البدء بتطوير 270 محطة وقود في مختلف مناط المملكة بحسب الناصر.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الموقعة للشركتين هي مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.

وتخطط أرامكو السعودية و”توتال” لضخ مبلغ المليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة لتوسيع وتطوير الشبكة الحالية لمحطات الوقود، لتشمل خدماتها شرائح واسعة من المستهلكين في المملكة، وفق الناصر.

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