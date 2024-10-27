أرامكو السعودية ترصد 100 مليون دولار لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة عبر “واعد”

خصص صندوق “واعد فنتشرز” للاستثمار في رأس المال الجريء، المملوك بالكامل لشركة أرامكو السعودية، 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات العالمية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
للمساعدة في تحديد تلك الاستثمارات الاستراتيجيي، عين الصندوق البالغة قيمته 500 مليون دولار، مجلساً استشارياً يضم خبراء عالميين ومستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير وريادة الأعمال، شغل بعضهم مناصب في شركات مثل “ميتا” و”أمازون”، وكذلك في “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” و”أوكسفورد”، بحسب بيان صادر اليوم عن صندوق “واعد”
أنس القحطاني، الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق “واعد فنتشرز”، اعتبر أن القرار الاستراتيجي لتخصيص نسبة من استثمارات “واعد” للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تسريع تطوير التقنيات المتقدمة للمساهمة بتحفيز النمو الاقتصادي في السعودية. إلى جانب “تحفيز رواد الأعمال المحليين، وتوطين الكفاءات العالمية، مما يفتح المجال للإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي” في المملكة.
من المتوقع أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بمبلغ 135.2 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول 2030، بما يناهز 12% من الناتج، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة “بي دبليو سي” (PWC).
وحلّت السعودية في المرتبة الثانية من حيث تمويل رأس المال الجريء على مستوى الأسواق الناشئة، بعد سنغافورة، خلال النصف الأول من العام الجاري، استناداً لشركة بيانات رأس المال الجريء “ماغنيت” (Magnitt)، .
صندوق “واعد فينتشرز” عزز استثماراته في الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتصبح بين أكبر 15 دولة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
استثمر الصندوق خلال الأشهر القليلة الماضية 15 مليون دولار في شركة “ريبيليونز” الكورية الجنوبية لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، كما انضم إلى جولات تمويلية لشركة “إيه آي اكسبلين” (AiXplain) الأميركية العاملة في توفير البنية التحتية الأساسية لتسريع عمليات تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.