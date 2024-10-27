أرامكو السعودية ترصد 100 مليون دولار لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة عبر “واعد”

من المتوقع أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بمبلغ 135.2 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول 2030، بما يناهز 12% من الناتج، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة “بي دبليو سي” (PWC).

وحلّت السعودية في المرتبة الثانية من حيث تمويل رأس المال الجريء على مستوى الأسواق الناشئة، بعد سنغافورة، خلال النصف الأول من العام الجاري، استناداً لشركة بيانات رأس المال الجريء “ماغنيت” (Magnitt)، .

صندوق “واعد فينتشرز” عزز استثماراته في الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتصبح بين أكبر 15 دولة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

استثمر الصندوق خلال الأشهر القليلة الماضية 15 مليون دولار في شركة “ريبيليونز” الكورية الجنوبية لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، كما انضم إلى جولات تمويلية لشركة “إيه آي اكسبلين” (AiXplain) الأميركية العاملة في توفير البنية التحتية الأساسية لتسريع عمليات تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.