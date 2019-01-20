أراضي دبي توقع اتفاقية مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وبحسب البيان الذي تلقاه “مباشر” اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة والتجارب والخبرات المؤسسية على المستويات كافة، وتبادل الأفكار والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بأراضي دبي ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

ومن شأن المذكرة الجديدة مساعدة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في ترجمة رسالته ورؤيته، ومد جسور التعاون، وفتح قنوات التواصل مع جميع الهيئات والدوائر وممثلي المؤسسات داخلياً وخارجياً.

‎وقال سلطان بن مجرن مدير عام أراضي دبي: تهدف المذكرة إلى بناء علاقات تعاون فاعلة بين الطرفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وسيعمل الطرفان على تحليل البيانات والمعلومات التي يوفرها كل طرف، ودراسة أثرها على صعيد الإمارة والمستثمرين الإماراتيين بالخارج.

‎وأوضحت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالدائرة، أن المذكرة تدعم اتخاذ الخطوات المحفزة للترويج العقاري، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري في إمارة دبي، وفرص الوصول إلى سوق العقارات والخدمات المقدمة من أراضي دبي.

‎وأضافت: “سيتم الترويج للمذكرة في أوساط المستثمرين، إلى جانب تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات مشتركة، يدعى إليها المؤسسات والشركات التجارية الراغبة والمعنية بالاستثمار في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار والقوانين المنظمة، والتحليل الدقيق للسوق في الدول المستضيفة للاستثمار، تحقيقاً لتوجه الحكومة الهادفة إلى توسيع وتنويع مصادر الاقتصاد”.

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