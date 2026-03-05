أديداس تعين الملياردير المصري ناصف ساويرس رئيساً لمجلس الإشراف

أعلنت شركة أديداس عن اقتراح تعيين الملياردير المصري ناصف ساويرس رئيساً جديداً لمجلس الإشراف (Supervisory Board)، خلفاً للرئيس الحالي توماس رابيه.

أبرز التفاصيل:

يشغل ساويرس عضوية مجلس الإشراف في أديداس منذ عام 2016.

هو مساهم كبير في الشركة، حيث يمتلك حصة تقارب 6% (تم اقتناؤها في 2015 عبر شركته الاستثمارية NNS Holding).

سيتم عرض ترشيحه لمنصب الرئيس على المساهمين للموافقة عليه خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر عقدها في 7 مايو 2026.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تمديد عقد الرئيس التنفيذي بيورن جولدن حتى عام 2030، مما يعكس ثقة الشركة في استمرار الانتعاش تحت قيادته.

ناصف ساويرس، أحد أغنى رجال الأعمال في مصر (بثروة تقدر بحوالي 8.5 مليار دولار في أوائل 2026)، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة OCI N.V. (إحدى أكبر الشركات العالمية في إنتاج الأسمدة)، وهو أيضاً شريك في ملكية نادي أستون فيلا الإنجليزي (عبر V Sports بالشراكة مع ويس إدينز). خبرته الطويلة مع أديداس تجعله مستثمراً مهماً وله صلات وثيقة بالشركة.

يأتي هذا الاقتراح في وقت تشهد فيه أديداس تحديثات إيجابية في أدائها، بما في ذلك توقعات بأرباح تشغيلية تبلغ حوالي 2.3 مليار يورو في عام 2026، رغم رد فعل سلبي جزئي من الأسهم على الإعلان بسبب التوقعات.

يساهم ساويرس بخبرة واسعة في مجالات البناء والكيماويات والاستثمارات الرياضية، ويهدف التغيير في رئاسة المجلس إلى معالجة بعض مخاوف المساهمين بشأن التزامات توماس رابيه المتعددة في مناصب أخرى.