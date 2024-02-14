أدنوك و”BP” تدشنان مشروعاً مشتركاً للغاز في مصر

اتفقت شركتا “أدنوك” الإماراتية و”بي بي” (BP) على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، ستمتلك فيه “أدنوك” حصة 49% فيما ستمتلك “بي بي” حصة 51%، وفق بيان صادر اليوم الأربعاء.

ستساهم “بي بي” في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر. وستقدم “أدنوك” مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية، وفق ما ذكرته الشركة في البيان دون تحديد حجم هذه المساهمة.

تتوقع “أدنوك” أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

تشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كلاً من، حصة “بي بي” في امتياز الشروق البالغة 10%، ويحتوي على حقل “ظهر” المُنتج وتديره شركة “بترول بلاعيم” “بتروبل”، وامتياز شمال دمياط بالكامل ويحتوي على حقل آتول المُنتج وتديره شركة “الفرعونية للبترول”، و50% من امتياز شمال البرج، الذي يضم حقل “ساتيس” غير المطور وتديره شركة “الفرعونية للبترول”، وامتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.

بلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “اقتصاد الشرق” في سبتمبر الماضي.