“أدنوك للغاز” تبرم اتفاق توريد غاز بنحو 36 مليار درهم مع “مياه وكهرباء الإمارات”

أبرمت شركة “أدنوك للغاز” الإماراتية اتفاقاً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة “مياه وكهرباء الإمارات” بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم (10 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات، بحسب بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

سيشكل الاتفاق ركيزة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الوحدة التابعة لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة “مياه وكهرباء الإمارات” المشرفة على أنظمة شبكات نقل وتوريد المياه والكهرباء في الإمارات.

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات” إن الاتفاق يضمن توفير إمدادات “مرنة ومستقرة” من الغاز الطبيعي الذي يُعد عاملاً رئيسياً في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الإمارات، إذ سيساهم بسد الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة، وفق البيان.