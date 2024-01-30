أدنوك توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى “غايل” الهندية لأجل 10 سنوات

أعلنت “أدنوك للغاز” الإماراتية يوم الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية مع “غايل” الهندية لأجل 10 سنوات، لتوريد 0.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند.

قالت “أدنوك للغاز”، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في إفصاح اليوم إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال لا يزال يشهد نمواً متزايداً على مستوى العالم لكونه وقوداً انتقالياً مهماً في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة. وأوضحت أنها تواصل التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تسريع النمو المستدام لأعمالها بما يتوافق مع متطلبات عملائها.

خلال عام 2023 حافظت الشركة على زخم مبيعات قوي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمة تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و44 مليار درهم (12 مليار دولار)، واستمرت في الاستثمار لتلبية الطلب المحلي والدولي على الغاز الطبيعي، حسب البيان.

قال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”: “تمثل هذه الاتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدماً مهماً ضمن التزامنا الراسخ بتوفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة لشركائنا وعملائنا حول العالم. وتواصل الهند تأكيد مكانتها سوقاً رئيسياً لمنتجات أدنوك للغاز”.

توفر أدنوك للغاز حوالي 60% من احتياجات الغاز في دولة الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة، وفق البيان.