“أدنوك” تدرس تمويلاً بـ10 مليارات دولار للاستحواذ على “سانتوس”

تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الحصول على تمويل بأكثر من 10 مليارات دولار من بنوك محلية ودولية، في إطار سعيها للاستحواذ على شركة سانتوس الأسترالية لإنتاج الوقود الأحفوري، والتي تبلغ قيمتها حوالي 19 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين لبلومبرغ.

وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية العملية، أن بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو”، وهو أيضاً المستشار المالي للمجموعة التي تقودها أدنوك، يقود حزمة التمويل.

وأشار الأشخاص إلى أن المناقشات بين “أدنوك” و”سانتوس” تتقدم في سعيهما للتوصل إلى اتفاق ملزم بحلول 19 سبتمبر، عند انتهاء فترة الحصرية.

تتولى “إكس آر جي” (XRG)، الذراع الاستثمارية لـ”أدنوك”، قيادة تحالف يضم “القابضة” (Abu Dhabi Development Holding) و”كارلايل غروب” (Carlyle Group)، بهدف الاستحواذ على “سانتوس” مقابل 18.7 مليار دولار. وتتيح هذه الصفقة، التي أُعلن عنها في يونيو، لـ”أدنوك” الانضمام إلى نظرائها، بمن فيهم “أرامكو السعودية”، في استهداف سوق الغاز الطبيعي المسال، الذي يُعد من أسرع أسواق الوقود الأحفوري نمواً.

يعمل التحالف على تنفيذ إجراءات الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات الداخلية، وكذلك التواصل مع الجهات التنظيمية لتسهيل الحصول على الموافقة لإتمام الصفقة، بحسب الأشخاص المطلعين.

وأوضحوا أن المحادثات لا تزال جارية ولم يُتخذ أي قرار نهائي بعد، مضيفين أن تفاصيل مثل الحجم النهائي للتمويل قد تتغير. ورفض ممثلو التحالف الذي تقوده “إكس آر جي” و”جيه بي مورغان” التعليق، فيما لم ترد “سانتوس”، ومقرها أديلايد، على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

مددت شركة “سانتوس” فترة الحصرية للمرة الثانية الشهر الماضي، موضحة أن التحالف طلب مزيداً من الوقت لاستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات اللازمة لإبرام صفقة مُلزمة. كما أعلنت الشركة في أغسطس عن أرباح فاقت التوقعات.

رفض الرئيس التنفيذي لـ”سانتوس” كيفن غالاغر عدة محاولات استحواذ من شركات منافسة على مدى السنوات الماضية، ما أثار استياء بعض المستثمرين غير الصبورين. وأوصى مجلس إدارة ثاني أكبر شركة منتجة للوقود الأحفوري في أستراليا بقبول العرض النقدي المقدم من “أدنوك” والبالغ 5.76 دولار للسهم.

تراجع سهم “سانتوس” بنسبة 0.6% ليغلق عند 7.80 دولار أسترالي يوم الجمعة، لكنه لا يزال مرتفعاً بنحو 17% منذ بداية العام، لتقدر القيمة السوقية للشركة عند 25.3 مليار دولار أسترالي (16.6 مليار دولار).