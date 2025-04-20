“أدنوك” تتفق على توريد كميات ضخمة من الغاز المسال إلى الصين

وقعت شركة “إي إن إن” (ENN Energy) الصينية، اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة “أدنوك” الإماراتية لمدة 15 عاماً، بحسب بيان للشركة الصينية نقلته وكالة “رويترز” اليوم.

وتُعد الاتفاقية خطوة جديدة للشركة الإماراتية نحو تأمين عملاء على المدى الطويل لقدرتها التصديرية من الغاز الطبيعي المسال، بعد إبرام اتفاقيات ملزمة مع عدد من الدول منها الهند وألمانيا واليابان وماليزيا.

وفي نفس الإطار، وقعت “أدنوك” اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 5 سنوات مع شركة “تشن هوا أويل” الصينية اعتباراً من 2026، بحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادر اليوم.

وتعزز الإمارات قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 15.4 مليون طن سنوياً، من 5.8 مليون طن، ومن المقرر أن تصل أول شحنة من المشروع الجديد في الرويس خلال عام 2028.

وبموجب الاتفاقية المعلنة اليوم، ستزود “أدنوك” نظيرتها “إي إن إن” الصينية بنحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

أبرمت “أدنوك”، أربعة اتفاقيات لتوريد الغاز من مشروع الرويس، لتدبر حتى الآن التزامات ببيع أكثر من 8 ملايين طن سنوياً من السعة الإنتاجية للمشروع البالغة 9.6 مليون طن لعملاء دوليين في آسيا وأوروبا بموجب “اتفاقات طويلة الأمد”.

وفي فبراير الماضي، قالت شركتان من أكبر مؤسسات النفط الحكومية في الهند، إنه تم توقيع اتفاقيات لشراء الغاز المسال من “أدنوك”، حيث ستشتري “إنديان أويل”، 1.2 مليون طن سنوياً، بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار على مدى 14 عاماً، كما تتسلم شركة “بهارات بتروليوم” 2.5 مليون طن من الوقود من الشركة الإماراتية على مدى خمس سنوات تبدأ في أبريل الجاري.

كانت شركة “أدنوك للغاز” قد أبرمت في يناير الماضي اتفاقاً لتوريد الغاز المسال بقيمة 1.65 مليار درهم لمدة 3 سنوات مع شركة “جيرا للأسواق العالمية” اليابانية

تتنافس “أدنوك” مع قطر على تأمين المشترين للغاز الطبيعي المسال، حيث تقدم أسعاراً أقل وشروطاً أكثر مرونة من جارتها الخليجية.