أبوظبي توحّد أصول «ADQ» تحت مظلة صندوقها السيادي الجديد «لِيماد»

تعمل أبوظبي على توحيد أصول شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) تحت مظلة مستثمرها السيادي الجديد «لِيماد» (L’IMAD).

وأصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة لإمارة أبوظبي في المجالات المالية والاستثمارية والاقتصادية والنفطية والموارد الطبيعية، قرار التوحيد، في خطوة تهدف إلى إنشاء «قوة استثمار سيادية رائدة ذات قاعدة أصول متنوعة»، بحسب بيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي يوم الجمعة.

وستشمل محفظة الصندوق قدرات تشغيلية وتنموية وصناعية ومالية، وستضم أكثر من 25 شركة ومنصة استثمارية، وما يزيد على 250 شركة تابعة. وتشمل الأصول الرئيسية: طاقة، ومدن العقارية، والاتحاد للطيران، وبيورهيلث، وقطار الاتحاد، وبنك ويو، وموانئ أبوظبي، وماكلارين، ولويس دريفوس.

ويأتي هذا الهيكل التنظيمي الجديد عقب الإعلان يوم الخميس عن تعيين محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية ADQ البالغة أصوله 263 مليار دولار، في شركة «لونيت» (Lunate) بمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري. وتعد «لونيت»، التي تدير أصولاً بقيمة 115 مليار دولار، مدير أصول بديلة مقره أبوظبي ويركز بشكل أساسي على الأسواق الخاصة.

ويُعد «لِيماد» رابع صندوق ثروة سيادية في أبوظبي، ويرأسه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.