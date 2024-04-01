“أبوظبي القابضة” تعتزم دمج أصولها في قطاع الأدوية

“أبوظبي القابضة” (ADQ) تقود تكامل أصولها في قطاع الأدوية لبناء واحدة من أضخم شركات الصناعة الدوائية في المنطقة، تتوزع عملياتها على أربع قارات.

سيجمع الكيان الجديد شركات “آمون للأدوية” المصرية، و”أسينو إنترناشيونال” السويسرية، ومجموعة “بيرجي ميفار” التركية، تحت اسم “أرسيرا” (Arcera)، ويضمن فريق عمل يتجاوز الـ 6500 موظف في 90 دولة.

وفي بيان، أعربت “أبوظبي القابضة” عن طموح “أرسيرا” في مضاعفة إيراداتها خلال الخمس سنوات القادمة من خلال الاستحواذ والشراكات، بينما تقدم “أبوظبي القابضة” حالياً 2000 دواء، مع مواقع لتصنيع وتغليف الأدوية في عدة دول، بما في ذلك الإمارات وسويسرا وتركيا ومصر.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح شركة “بيور هيلث” (PureHealth)، أكبر مزود للرعاية الصحية في الإمارات، التي تم تشكيلها أيضاً من خلال دمج شركات متعددة وطرحها للاكتتاب العام بقيمة مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء النجاحات التي حققتها السعودية في قطاع الأدوية، حيث أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي كياناً جديداً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في تصنيع الأدوية.