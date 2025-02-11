“أبوظبي التجاري” يجمع 600 مليون دولار من طرح سندات “فورموزا”

جمع بنك “أبوظبي التجاري” 600 مليون دولار من طرح سندات “فورموزا” (Formosa) لأجل 5 سنوات، بسعر يتجاوز فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) بواقع 105 نقاط أساس، بحسب ما أوردته “بلومبرغ”.

سندات “فورموزا” هي فئة من أدوات الدين يُصدرها المقترضون الأجانب في تايوان تكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

يُذكر أن البنك حاصل على تصنيف ائتماني عند (A) و(A+) من وكالتي “إس أند بي” و”فيتش” على التوالي. وسيتم توزيع كوبونات هذه السندات كل 3 أشهر. ومن المتوقع تسوية هذا الإصدار اعتباراً من 26 فبراير الجاري.

تجاوز حجم سوق الدين الخليجية حاجز التريليون دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، التي توقعت في تقرير صادر أمس الاثنين، إصدار بنوك المنطقة ديوناً بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.

عزز الدخل من الرسوم والعمولات ارتفاع أرباح بنك “أبوظبي التجاري” 15% في الربع الرابع من العام الماضي لتتفوق على التوقعات. وبلغت أرباح البنك قبل خصم الضريبة 2.9 مليار درهم متجاوزة توقعات المحللين الذين تتابعهم بلومبرغ والمُقدرة بنحو 2.66 مليار درهم.