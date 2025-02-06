“أبوظبى الأول ” يحقق صافي ربح 17 مليار درهم

حقق بنك “أبوظبي الأول” نمواً محدوداً في صافي أرباح العام الماضي بنسبة بلغت 4%، لكنه تجاوز التوقعات على الرغم من ارتفاع المخصصات، وذلك بفضل تحسن الإيرادات من الفائدة وتسارع قوي في الإيرادات من غير الفائدة، بحسب بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس.

بلغ صافي ربح البنك 17 مليار درهم ليفوق متوسط توقعات جمعتها “بلومبرغ عند 16.64 مليار درهم، وارتفعت الإيرادات التشغيلية لأحد أكبر بنوك الخليج 15% إلى 31.6 مليار درهم لتأتي دون التوقعات البالغة 31.66 مليار درهم بقليل.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة 27% إلى 3.92 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بمستويات رصد المخصصات القوية في بيئة تنظيمية متطورة، حسبما ذكر البيان.

نما صافي إيرادات الفوائد 8% إلى 19.6 مليار درهم ما عزاه البنك إلى نمو حجم الأعمال وتحسن الهوامش، إذ زاد صافي هامش الفائدة 13 نقطة أساس مقارنة مع العام السابق ليصل إلى 1.93% وهو الأعلى منذ 5 سنوات. وكان البنك المركزي في الإمارات خفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس من 4.65% إلى 4.40%، في ديسمبر الماضي تماشياً مع تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

أما على صعيد الإيرادات من غير الفائدة، فقد زادت 29% إلى 12 مليار درهم بفضل المنتجات القائمة على الرسوم ومن المبيعات والتداول في الأسواق العالمية. وزادت مساهمتها في إيرادات المجموعة لتصل إلى 38% في 2024 من 34% قبل عام.

ارتفعت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 9% إلى 529 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بينما تباطأت عنها وتيرة نمو ودائع العملاء لتبلغ 3% فحسب إلى 782 مليار درهم.

على صعيد الأداء من الناحية الجغرافية، ظلت السوق المحلية في الإمارات المساهم الأكبر في رفد الإيرادات، إذ سجلت 24.5 مليار درهم بنمو 11%، وهو ما تفوقت عليه الإيرادات من الأنشطة الدولية التي صعدت 32% إلى 7 مليارات درهم تقريباً، وذلك بفضل تنويع قطاعات الأعمال وتعزيز مصادر الدخل، بحسب ما أفادت به هناء الرستماني الرئيسة التنفيذية للمجموعة في البيان. وارتفعت مساهمة محفظة البنك الدولية إلى 23% من الأرباح مقارنة مع 20% في 2023.

يعمل بنك أبوظبي الأول في 20 سوقاً حول العالم عبر 5 قطاعات رئيسية وفق بياناته المالية.

في الوقت ذاته، أشار البنك إلى ارتفاع مصاريف التشغيل 9% إلى 7.8 مليار درهم، لكنه لفت إلى تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 24.6% وهي الأدنى حتى اليوم وفق البيان.

وفي الربع الرابع من العام الماضي، كشفت البيانات المالية للبنك عن تحقيق أرباح بقيمة 4.12 مليار درهم بنمو 4% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع إيرادات التشغيل 11% إلى 7.7 مليار درهم. وشهدت الإيرادات من الفائدة زيادة 5% إلى 4.9 مليار درهم، فيما صعدت الإيرادات من غير الفائدة 24% إلى 2.8 مليار درهم.

زاد إجمالي أصول البنوك إلى 1.21 تريليون درهم بنمو 4% مقارنة مع 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.4% بنهاية ديسمبر الماضي انخفاضاً من 3.9% في 2023، وهي الأدنى منذ 2019. وأشار البنك إلى أن نسبة تغطية المخصصات بلغت 96%.

وأعلن البنك أن مجلس إدارته يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 8.3 مليار درهم عن 2024 بمعدل 51% من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع.