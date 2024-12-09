“أبل” تفتتح أول متجر في السعودية بحلول 2026

تعتزم “أبل” إطلاق أول متاجرها في السعودية بحلول 2026 في منطقة الدرعية التاريخية، على أن يليه افتتاح عدد آخر من المتاجر، في إطار خطط الشركة للتوسع بالمملكة، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة.

وذكرت “أبل” أنها ستطلق متجراً عبر الإنترنت في السعودية في صيف 2025، مع خدمة دعم مباشر منها باللغة العربية وذلك للمرة الأولى.

“متحمسون للتوسع هنا في المملكة العربية السعودية مع إطلاق متجر أبل ستور (Apple Store) عبر الإنترنت العام المقبل، وأول مواقع متاجر أبل ستور الرئيسية بدءاً من عام 2026، بما في ذلك متجر شهير في موقع الدرعية المذهل الذي سيأتي في وقت لاحق. فرقنا تتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع العملاء، وتقديم أفضل ما لدى أبل لمساعدة الناس في هذا البلد على اكتشاف شغفهم، وتعزيز أعمالهم، والارتقاء بأفكارهم إلى آفاق أوسع.، وفق ما قاله تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”.

تمثل تلك الخطوة أحدث تحرك من “أبل” في السعودية، بعد أن أنفقت ما يزيد عن 10 مليارات ريال مع شركات في أنحاء المملكة على مدى السنوات الخمس الماضية، حسب البيان.

ووصفت “أبل” توسعها بقطاع التجزئة في السعودية بأنه يتكامل مع استثماراتها وأنشطتها الحالية في المملكة، ويشمل ذلك إطلاقها أول أكاديمية للمطورين في المنطقة، والتي اُفتتحت في الرياض في عام 2021 بالشراكة مع حكومة المملكة، وأكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. خدمات “أبل” في المملكة تتعزز تدريجياً أيضاً، إذ انضمت الرياض إلى أكثر من 250 مدينة يمكن للمستخدمين فيها استخدام خدمة الدفع “أبل باي” في وسائل النقل العامة مع افتتاح قطار الرياض الجديد في وقت سابق من هذا الشهر.