“آيدكس” 2019 يعزز مكانة الإمارات في العالم

انطلقت اليوم فاعليات معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2019” ومعرض الدفاع الدولي “آيدكس” في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم، حيث يحظى المعرض بمشاركة 1310 عارضين من داخل البلاد وخارجها، مقارنة بـ 1235 في النسخة السابقة“ .

وتستمر فعاليات معرضي الدفاع الدولي آيدكس والدفاع البحري نافدكس حتى الـ 21 من الشهر الجاري، إذ سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وكذلك عقد شراكات بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاع. ويسجل المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ وروستك وتاليس إلى جانب نخبة من الشركاء المحليين مثل شركة الإمارات للصناعات العسكرية، وشركة توازن القابضة، وشركة أبوظبي لبناء السفن.

عروض دفاعية

ويشهد المعرض تنظيم عدد من العروض الدفاعية الحية التي تحاكي سيناريوهات مختلفة باستخدام مختلف صنوف الأٍسلحة والمعدات، بالإضافة إلى توفير الشركات العارضة لعدد من المنصات التفاعلية التي تمكن الزوار من توظيف التقنيات الحديثة لتجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد وغيرها. ويمثل “أيدكس ونافدكس 2019” أهم المعارض على مستوى العالم وأكثرها نموا وتطورا من حيث عدد الشركات العارضة والدول المشاركة، ويعقدان بشكل دوري كل عامين على مساحة 133 ألف متر مربع.

وسيتم استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فيما يشهد المعرض العديد من العروض الحية، التي تحاكي سيناريوهات مختلفة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.

منصات تفاعلية

وتوفر الشركات العارضة منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد. وانطلق “أيدكس” لأول مرة عام 1993 باليوبيل الفضي حيث استقطب المعرض منذ انطلاقه ما يقارب 700 ألف زائر وعارض من دول العالم.

محمد بن راشد

وفي السياق زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم معرض ” آيدكس” 2019 الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى خمسة أيام.

وتجول سموه في أرجاء المعرض و توقف عند عدد من منصات الشركات الوطنية و العالمية المشاركة في الحدث الذي يصنفه المراقبون بأنه من بين أشهر وأكبر معارض دفاعية على مستوى العالم .

واستمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – خلال جولته الشاملة في القاعة رقم “3” – إلى شروح من القائمين على أجنحة الشركات الوطنية والأجنبية المشاركة في هذا الحدث الدولي والبالغ عددها أكثر من ألف و ثلاثمائة شركة وجهة حكومية إماراتية وعالمية .. استمع سموه من المسؤولين والعارضين إلى آخر ما توصلت إليه التقنيات والأبحاث العسكرية الدفاعية من مبتكرات وصناعات حديثة يعرض بعضها للمرة الأولى في ” آيدكس ” .

و من بين الصناعات التي شاهدها سموه نظم رادار متطورة جدا وآليات عسكرية برمائية وأنظمة صواريخ دفاعية وأسلحة فردية خفيفة و كل ما يلزم لتسليح الجيوش البرية المتطورة .

رحب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعارضين والعسكرين المشاركين في هذا التجمع العالمي الذي يستقطب كبريات الشركات المختصة في ميدان الصناعات العسكرية و الدفاعية و تقنياتها التي باتت تحرص على المشاركة بـ” آيدكس ” نظرا للأهمية الكبيرة التي اكتسبها على مدى خمسة وعشرين عاما منذ انطلاقته في العام 1993 ولايزال يتنامى دورة بعد دورة ويكتسب شهرة دولية أوسع.

وأكد “راشد”أن صناعة المعارض في دولة الإمارات أصبحت رائدة على مستوى المنطقة والعالم بفضل كفاءة كوادرنا البشرية واكتسابهم خبرات علمية وعملية محليا وعالميا حتى أضحوا خبراء في الكثير من قطاعات العمل الوطني والانتاج والإبداع .

و أعرب “راشد”عن سعادته باحتضان عاصمتنا الحبيبة أبوظبي للمهرجانات والفعاليات الثقافية والسياحية والاقتصادية الكبيرة وغيرها بما يعزز مكانة دولتنا العزيزة في العالم و يرسخ سمعتها بوصفها دولة سلام وانفتاح وتسامح.

صفقات بأكثر من 3.866مليار درهم

أعلن المتحدث باسم معرض” إيدكس 2019″، العميد ركن أحمد الحساني اليوم الأحد، إبرام الإمارات لصفقات عسكرية تبلغ قيمتها نحو مليار وثلاثة وخمسين مليون دولار مع شركات عالمية، مشيرا إلى أنها أبرمت تعاقدات مع الجانب الروسي بلغت 12 مليون دولار، وذلك في اليوم الأول للمعرض.

وقال الحساني، في مؤتمر صحفي، إن “مجموع العقود الخارجية لدولة الإمارات 3 مليار 866 ألف درهم [مليار و53 مليون دولار] مع شركات عالمية”، مشيرا إلى أن الإمارات أبرمت تعاقدا مع شركة رايثون الأميركية بقيمة مليار و307 ألف درهم.

تعليقات

comments