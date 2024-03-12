آبل تسمح لمستخدمي أيفون في أوروبا بتحميل التطبيقات من خارج آب ستور

قررت شركة “آبل” السماح لمستخدمي “أيفون” في أوروبا بتحميل التطبيقات من منصات الويب لأول مرة، في خطوة تأتي ضمن محاولات التوافق مع القواعد الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومن بين القرارات الأخرى التي أعلنت عنها الشركة في منشور عبر مدونتها الثلاثاء؛ السماح للمطورين بتقديم خصومات للمستخدمين بعيدًا عن متجر التطبيقات “آب ستور”، مع السماح لأسواق الطرف الثالث بطرح تطبيقاتها الخاصة.

وقالت الشركة إن معظم هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، باستثناء قرار السماح للمطورين بنشر تطبيقات لأجهزة “أيفون” عبر مواقع الويب، والذي يبدأ تنفيذه في الربيع.

وتعد هذه القرارات أحدث استجابة من الشركة ضمن سلسلة إجراءات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، ويستهدف تحسين المنافسة وعدم هيمنة المنصات الإلكترونية الرئيسية مثل “جوجل” و”آب ستور” و”أمازون” و”فيسبوك” على الأسواق وحدها.

وفي حال لم تمتثل الشركات المستهدفة للقواعد الجديدة، فإنها تخاطر بالتعرض لعقوبات كبيرة تعادل نحو 10% من الإيرادات السنوية العالمية، أو ما يصل إلى 20% في حال تكرار المخالفات.

وتشكل أوروبا ثاني أكبر سوق لشركة “آبل” من حيث الإيرادات أو ما يعادل 25% من إجمالي ما حققته خلال السنة المالية 2023، فيما تأتي الأمريكتان في المركز الأول (42%)، والصين ثالثًا (19%).