” SquareOne تكنولوجيز ” شريكاً بلاتينياً لـ”هايلاند”

اختارت “هايلاند ” شركة “سكوير ون تكنولوجيز” الشركة الرائدة في مجال توفير حلول إدارة معلومات في المنطقة ” كشريك بلاتينى لها خلال العام 2017

تم منح الشريك البلاتيني لموفري الحلول OnBase بناءاً على تحقيقه أعلى المبيعات. وتستند معايير الاختيار على إيرادات البرمجيات، ومعدلات اكتساب عملاء جدد و بيع من قاعدة العملاء الحالية

علق غسان شورخاى، مدير عام SquareOne تكنولوجيز قائلا: “إن الوضع الجديد يعكس التواجد القوي لـ” هايلاند في المنطقة. كما أن الاتفاق مع شركة رائدة عالميا فى مجال البرمجيات سيساهم فى تسريع رؤيتنا فى أن نكون القادة الإقليميين في سوق إدارة حلول المحتوى المؤسسى “.

وقال جون ماكينوس مدير المبيعات الدولية فى هايلاند ” نظرا لالتزام شركتنا مع عملائهولا نحرص على الشراكة فقط مع أفضل مقدمى الحلول فى هذه الصناعة .وتعد “SquareOne تكنولوجيز هي مثال ساطع على قيمة شركائنا بالسوق، ودعمهم المثالى لحلول التقنية الرائدة في الصناعة وهى تستحق الشراكة البلاتينية.”

ومن شأن هذه الشراكة تعزيز ثقة العملاء الذين يستثمرون في OnBase حيث يمكنهم من حفظ وإدارة محتوى الأعمال الهامة في مكان واحد وآمن.

On base أحد حلول هايلاند لإدارة المحتوى المؤسسي بشكل نموذجى , ابتداءاً من الأرشفة البسيطة ووظائف إدارة الوثائق حتى المستوى الأعلى وهو إدارة الحالات , حيث تساعد إدارة الحالات الشركات في الحصول على نوع مختلف من البيانات وجمعهم معا في موقع ما على شبكة الانترنت وتسليم العمليات جنبا إلى جنب مع البيانات القديمة المختلفة. مكن OnBase الآلاف من المنظمات في جميع أنحاء العالم من أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وفعالية.