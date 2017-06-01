OPPO تعد عملائها برمضان مختلف هذا العام مع هاتفها F3 خبير السيلفي الجديد

فى هذا الوقت من العام ، يتجمع الأهل و الإصدقاء معاً للاستمتاع بالإحتفالات والأجواء الرمضانية و ترك ضغوط الحياة جانباً ، لكن هذا العام سيأخذ شكل مختلفمع شركة OPPO F3، – العلامة التجارية الرائدة في الهواتف الذكية.

وبهذه المناسبة، تستعد شركة OPPO لإطلاق هاتفها الذكي F3 خبير السيلفى الجديد الاسبوع القادم فى السوق المصري، الذي يأتي بمواصفات ستغير مفهوم التصوير السيلفي فى عالم الهواتف الذكية. مع OPPO F3 لن تحتاج إلى كاميرات إضافية أو عصا السيلفى لالتقاط افضل صورة مع عائلتك واصدقائك.

شركةOPPO تعتبر رائدة في التصوير وخاصة في عالم السيلفى، وتسعى دائما OPPO لتلبية رغبات عملائها وتقديم افضل التقنيات فى فن التصوير و ذلك بعد النجاح الكبير لسلسة” F1 “خبير السيلفى ولكن هذه المرة ستقدم شئ مختلف لعملائها.

وفي هذا الإطار صرح السيد/ أندي شي، مدير العلامة التجارية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط “نتطلع دائماً لتقديم الأفضل فى عالم كاميرات الهواتف الذكية، إذ اجرينا العديد من الابحاث والدراسات للسوق المصري لمعرف ذوق المستهلك ونسعي جاهدين ان نكون الخيار الأول للفئه الشبابية من المستهلك المصري”

OPPO هذه المرة تقدم أفضل الابتكارات و التقنيات لتقديم افضل اصدارات فى الهواتف الذكية لإرضاء عملائها و تظل دائما الرائدة فى عالم السيلفى، و اذا كانت التجمعات العائلية لا تظهر فى صورة واحدة فهذا العام ستحتل شركة OPPO التجمعات الرمضانية والصور الجماعية وستشاركك ذكرياتك للأبد بإبتكارها الجديد.

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