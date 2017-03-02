Ooredoo تعلن عن توسيع نظام الاتصالات المدارة ليشمل قطر

أعلنت Ooredoo اليوم عن توسيع نظامها للاتصالات المدارة ليشمل قطر،بحيث ارتفع عدد الدول التي تغطيها هذه الخدمة إلى أربع دول هي قطر وإندونيسيا وتونس والكويت.

وسيساعد توسيع هذه الخدمة لتشمل أسواقاً رئيسية في جعل Ooredooمن أكبر اللاعبين في مجال إنترنت الأشياء في المنطقة، وتجري الشركة خلال انعقاد المؤتمر العالمي للجوال 2017 مباحثات مع عدد من الشركات العالمية الراغبة في استخدام شبكتها لذلك الغرض.

وكانت Ooredoo قد أطلقت نظام اتصال الأجهزة Device Connection Platform (DCP) بالتعاون مع شركة إريكسون لعملائها في إندونيسيا في المؤتمر العالمي للجوال 2015، مما يمكن الشركات من الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتطوير حلول متصلة مع بعضها. كما وسعت Ooredoo نطاق توفر هذه الخدمة في أسواقهاالأخرى خلال السنوات التالية. وتواصل الشركة عملها مع الشركات متعددة الجنسية الراغبة في تطبيق الحلول العالمية المبنية على إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، بهذه المناسبة: “ترى Ooredoo فرصاً كبيرة في العمل مع منتجي الأجهزة، ومقدمي حلول إنترنت الأشياء في أسواقنا المختلفة، فنحن نوفر شبكة متطورة مبنية وفق أعلى المواصفات العالمية وخبرات محلية كبيرة تمكن من توطين واستخدام إنترنت الأشياء بسرعة. وعقدنا خلال المؤتمر العالمي للجوال هذا العام لقاءات مع عدد من كبار شركات التكنولوجيا في العالم، الذين يحرصون على العمل مع Ooredoo في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، لتوفير حل عالمي حقيقي.”

كما أن Ooredoo تعمل مع عدد من المؤسسات الكبرى والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير حلول مختلفة باستخدام تقنية إنترنت الأشياء.

ومن بين الخدمات المهمة التي توفرها Ooredoo حل الاتصالات المدارة IoT Connect. وتشمل هذه الخدمة لوحة التحكم المركزي IoT Connect Manager التي توفر للشركات نظرة شاملة حول اتصالات إنترنت الأشياء الخاصة بها، وتمكنها من التحكم بشكل كامل على المخزون بأكمله.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن IoT Connectمجموعة من شرائح SIMالتي تحتوي على رقائق تم تحويرها بشكل خاص يمكن استخدامها في ظروف قاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة والأجواء المغبرة والضغط المستمر نتيجة للاهتزاز.

ومن المتوقع أن تطلق Ooredoo مجموعة مطورة من خدمات تقنية إنترنت الأشياء لاستخدامها في قطر وذلك في معرض ومؤتمر “كيتكوم” الرقمي، الذي سيقام في الدوحة خلال الفترة من 6 وحتى 8 مارس 2017. وبإمكان الشركات الراغبة في معرفة المزيد عن خبرات Ooredoo في إنترنت الأشياء قبل بدء المعرض الاتصال بمدير حسابها.

ويستمر المؤتمر العالمي للجوال 2017 حتى 2 مارس في برشلونة بإسبانيا.