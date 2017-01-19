981 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 981 مليون درهم منها 470 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 511 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 474 مبايعة منها 246 لأراض بقيمة 120 مليون درهم و228 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 350 مليون درهم.

وتقدمت “البرشاء جنوب الخامسة” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم فمنطقة “الحبية الثالثة” بتسجيلها مبايعتين قيمتهما خمسة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 27 مليون درهم في منطقة “مجمع دبي للاستثمار الثاني” تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة “السطوة” بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات ثلاث مبايعات في منطقة “الثنية الأولى” بقيمة 14 مليون درهم لكل منها.

وتصدرت “اليلايس” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة /30/ مبايعة بقيمة /38/ مليون درهم تلتها منطقة “الخيران الأولى” بتسجيلها 26 مبايعة بمبلغ 40 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 511 مليون درهم منها 26 لأراض بمبلغ442 مليون درهم و34 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 69 مليون درهم كان أهمها في منطقة “الرفاعة” بقيمة 107 ملايين درهم وأخرى في منطقة “الكرامة” بقيمة 70 مليون درهم.