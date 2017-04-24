971 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 971 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 152 مبايعة بقيمة 339 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضى بقيمة 163 مليون درهم و 137 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 176 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم فى منطقة العوير الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة الحبيه الثانية تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة الممزر.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وتلتها منطقة الممزر بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة فى الحبيه الثانية بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها24 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 632 مليون درهم منها 29 رهونات أراضى بقيمة 382 مليون درهم و 54 رهونات فلل وشقق بقيمة 250 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الرفاعه بقيمة 162 مليون درهم وأخرى فى منطقة نخلة جميرا بقيمة 161 مليون درهم.