95 % معدل إشغال فنادق رأس الخيمة خلال العيد

سجّلت حجوزات الفنادق في إمارة رأس الخيمة ارتفاعاً ملحوظاً وطلباً متنامياً على الغرف الفندقية من الفئات المختلفة خلال إجازة عيد الفطر، حيث لعبت السياحة المحلية وسوق المملكة العربية السعودية الدور الأبرز في الأداء السياحي الحالي للإمارة، ولقد فاقت نسبة الإشغال في فنادق ومنتجعات الإمارة أكثر من 95%، في ظل توقعات تشير إلى ارتفاع تلك المعدلات مع نهاية إجازة العيد.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن إجازة عيد الفطر تأتي متزامنة مع حملات الصيف الترويجية التي أطلقتها الإمارة وتجمع بين باقة من العروض المتميزة والإقامة الرائعة، حيث توفر فنادق ومنتجعات رأس الخيمة قيمة مضافة حقيقية تجعل من الإمارة خياراً جذاباً للغاية للسياح الوافدين من داخل الدولة، لا سيما من دبي، التي تبعد 45 دقيقة فقط بالسيارة وللزائرين الإقليميين الذين يمكنهم القيادة من سلطنة عمان أو الطيران عبر مطارات رأس الخيمة، والشارقة ودبي.

وأشار إلى أن عروض العيد والصيف تركز على جذب العائلات والأصدقاء التي تلبي جميع الأعمار والأذواق، وتقدم للضيوف تجربة أصيلة تبقى في الذاكرة، لافتاً أن إمارة رأس الخيمة تحتفي هذا الصيف بالأطفال بشكل خاص من خلال طرح باقة متكاملة من العروض المجانية ضمن مختلف الفنادق والمنتجعات المصنفة بفئة خمس نجوم في الإمارة، ويشمل ذلك الإقامة ووجبات الطعام والأنشطة والمرافق الترفيهية، بالإضافة لقضاء وقت ممتع وسط أجواء الترفيهية الممتعة في حديقة «آيس لاند» المائية، أو المخيمات الصحراوية المصممة على الطراز البدوي.

وأضاف مطر: تعتبر فنادق رأس الخيمة وجهة رئيسية لقضاء عطلات الأعياد، حيث يرتفع الطلب من السوق المحلي والخليجي بتسجيلهما المعدلات الأكبر في شريحة نزلاء فنادق الإمارة بالإضافة السوق الخليجي الذين يفضلون إمارة رأس الخيمة لقضاء عطلاتهم للتمتع بالمقومات السياحية والبرامج المتميزة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع أعداد الأفواج السياحية.