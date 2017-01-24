910 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 910 ملايين درهم منها 544 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 366 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 287 مبايعة منها 148 لأراض بقيمة 379 مليون درهم و139 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 165 مليون درهم.

وتقدمت “اليفرة 3” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم فمنطقة “اليفرة 2” بتسجيلها 38 مبايعة قيمتها 47 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 119 مليون درهم في منطقة “الخليج التجاري” تلتها مبايعة بقيمة 13مليون درهم في منطقة “الحبية الثالثة”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة “الجداف” تلتها مبايعة بمبلغ ثلاثة ملايين درهم في منطقة “الثنية الخامسة” .

وتصدرت “الخليج التجاري” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 23 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم تلتها منطقة “مرسى دبي” بتسجيلها 21 مبايعة بمبلغ 24 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 366 مليون درهم منها 17 لأراض بمبلغ 322 مليون درهم و27 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 44مليون درهم كان أهمها في منطقة “البدع” بقيمة 110 ملايين درهم وأخرى في منطقة “النهدة الثانية” بقيمة 96 مليون درهم.