9 % نمو أعداد الركاب بمطار رأس الخيمة الدولي

واصل مطار رأس الخيمة الدولي نمواً مزدوجاً في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات للعام 2017، بارتفاع أعداد الركاب بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع أكبر نمو يأتي من ركاب النقل العابر بعد الاستثمار في مناطق الراحة للركاب الذين يمرون عبر المطار، وسجلت حركة الطيران الموسمية لأول مرة 4 رحلات أسبوعية خلال فصل الصيف من شهر أبريل وحتى أكتوبر المقبل.

وسجلت الرحلات الدائمة ارتفاعاً بنسبة 11%، وبلغت نسبة نمو الزيادة غير المتوقعة للرحلات الموسمية 30%، وعلى صعيد حجم البضائع ارتفع حجم الشحن بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، بعد إضافة شركات شحن جديدة تربط رأس الخيمة بأفريقيا ودول العالم، تماشياً مع حركة النمو الاقتصادي والسياحي في الإمارة وتلبية احتياجات الارتفاع في عدد السكان المتزايد بالمناطق الشمالية.

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