865 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 865 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 199 مبايعة بقيمة 623 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضى بقيمة 170 مليون درهم و 168 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 453 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم فى منطقة السطوه تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة السطوه تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة السطوه.

و قد تصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة السطوه بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها20 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 242 مليون درهم منها 21 رهونات أراضى بقيمة 202 مليون درهم و 32 رهونات فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 120 مليون درهم وأخرى فى منطقة الحمريه بقيمة 20 مليون درهم.