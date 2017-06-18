852 طائرة مسجلة في الدولة بنهاية مايو

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة وصل إلى 852 طائرة، بنهاية مايو الماضي.

وأوضحت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الأعداد تشمل مختلف شركات الطيران، والمشغلين الجويين في السوق المحلية، مشيرة إلى النمو المستمر في حجم أساطيل الناقلات الوطنية التي وصلت إلى 478 طائرة بنهاية مايو.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «الهيئة العامة للطيران المدني ملتزمة بتطوير صناعة الطيران، على الصعيدين المحلي والدولي»، مؤكداً أنها ستواصل تقديم الخدمات إلى أصحاب المصلحة، بأقصى قدر من الابتكار والتميّز.

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